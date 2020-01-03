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Uber завершил покупку ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за $3,1 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, Careem становится 100%-ным подразделением компании, сохраняя при этом свой бренд.

Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Careem работает на значительной территории Ближнего Востока, включая такие крупные рынки, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом процесс одобрения сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко пока еще не закончен, и в этих странах сделка пока не завершена, отмечается в сообщении.

Приобретение Uber компании Careem стало крупнейшей сделкой в технологической отрасли на Ближнем Востоке.

США Uber Careem

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