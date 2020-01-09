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В Китае продолжился спад продаж автомобилей после 28 лет беспрерывного роста

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В 2019 году продажи пассажирских автомобилей в Китае сократились на 7,5%, показатель снижается второй год подряд после 28 лет беспрерывного роста, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

В декабре 2019 года в Китае было продано 2,17 млн машин, это на 3,6% меньше, чем в декабре 2018 года. Продажи падали по итогам 18 из последних 19 месяцев. Лишь в июне прошлого года продажи машин выросли из-за значительных скидок, предлагавшимися дилерскими центрами.

Китай CPCA

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