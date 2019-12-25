Глава ФТС пообещал усилить меры по борьбе с коррупцией среди таможенников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба будет бороться с коррупцией среди своих сотрудников, несмотря на звания и на риски имиджевых потерь, пообещал руководитель ведомства Владимир Булавин.

В службе проанализируют действующие механизмы по выявлению коррупционных рисков и контролю за сотрудниками и при необходимости скорректируют, добавил он.

Комментировать последние задержания высокопоставленных таможенников он не стал, сославшись, что пока по ним нет решений суда.

23 декабря в Москве был задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант ФТС Александр Кизлык, на следующий день его арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По его делу также проходят его заместитель и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. При обыске у Кизлыка изъяли $600 000, 600 000 евро и золотые слитки. Он вину не признает.

В июле 2016 года обыски прошли у руководителя ФТС Андрея Бельянинова и у его заместителя. Следственные действия были связаны с делом о контрабанде алкоголя, чиновник проходил по нему свидетелем. СМИ, освещавшие расследование, в частности опубликовали снимки из загородного дома главы ФТС, в котором деньги хранились в коробках из-под обуви и в шкафу. Вскоре чиновник ушел в отставку по собственному желанию. На большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал этот "вброс в СМИ" недопустимым. Он также отметил, что никаких уголовных дел на Бельянинова не завели и претензий к нему нет.