Рынок растительных заменителей мяса через 10 лет вырастет до $100 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка растительных заменителей мяса вырастет к 2030 году до $100 млрд против $19 млрд в 2018 году, прогнозирует компания CFRA, на которую ссылается MarketWatch.

По состоянию на октябрь 2019 года, аналитики оценивали объем американского рынка растительных заменителей мяса в $2,4 млрд.

Изначально растительные заменители мяса связывали, в первую очередь, со здоровым образом жизни. Сейчас потребители переосмысливают свое отношение к протеинам и включают их в свои завтраки и перекусы, считает руководитель изучения потребительского спроса в американской Tyson Foods Риза Шварц.

Заменители мяса все чаще появляются и в тарелках детей. Подразделение Tyson Foods по производству продуктов на основе растительных белков Raised&Rooted предлагает таким потребителям наггетсы из растительных заменителей мяса. В ноябре продукция Raised&Rooted продавалась в 7 тыс. магазинах в США.

Для американского производителя заменителей мяса Beyond Meat важным является фактор вкуса. Компания также подчеркивает экологичность своей продукции.

Некоторые рестораны быстрого питания также стали предлагать своим клиентам блюда с растительными заменителями мяса. Beyond Meat, например, сотрудничает крупными сетями ресторанов, включая KFC, Tim Hortons, Subway и Dunking Brands.