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Beyond Meat начнет продавать продукцию из заменителей мяса в Starbucks в Китае

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat со среды начнет продавать свою продукцию в сети кофеен Starbucks в Китае.

Компания сообщила, что ее продукция, содержащая "растительный заменитель говяжьего фарша", будет доступна более чем в 3,3 тыс. кофеен по всей стране.

Всего в Китае насчитывается свыше 4,3 тыс. кофеен Starbucks Corp., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. Страна является для компании вторым по величине рынком.

Beyond Meat и ее главный конкурент в США, Impossible Foods Inc., пытаются заполучить долю китайского рынка растительных заменителей мяса. Beyond Meat сообщила, что видит растущий спрос на большее количество растительных заменителей мяса и намерена начать производство в Китае к концу 2020 года.

Компания создала сайт на китайском языке, а также продвигает свой бренд в социальных сетях Weibo и WeChat, чтобы привлечь китайских потребителей.

Тем временем сеть ресторанов быстрого питания KFC, оператором которой является Yum China Holdings Inc., в понедельник сообщила, что планирует продавать наггетсы из растительных заменителей курицы в ряде китайских городов в течение нескольких дней в апреле.

Beyond Meat Starbucks Китай

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