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Счетная палата изучит льготы и преференции нефтегазовых компаний

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В ближайшие год или два Счетная палата изучит проблему бедности в разных социальных группах, проанализирует льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний и попробует изучить формирование успешности или неуспеваемости школьников, заявил представитель ведомства Алексей Кудрин. Он сказал это на коллегии палаты, посвященной ее 25-летию.

Также он пообещал более активные проверки госкомпаний и компаний с государственным участием. План работы ведомства в 2020 год будет скоро обнародован, добавил Кудрин. Палата публикует их с 2019 года.

"Наша задача на ближайшие годы - продолжать нашу трансформацию и становиться примером успешного преобразования государственного органа в еще более эффективный, слаженный и современный институт", - сказал он.

Ранее во вторник Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину, что к постоянным проверкам Счетная палата добавит работу по контролю за эффективностью госкомпаний и госкорпораций и качеством их корпоративного управления.

Счетная палата - постоянно действующий орган государственного аудита и работает с 14 января 1995 года. Кудрин возглавил ведомство в мае 2018 года.

Счетная палата Алексей Кудрин Владимир Путин

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