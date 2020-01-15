Рынок акций РФ завершил волатильный день консолидацией

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил волатильные торги в среду консолидацией на фоне смешанных внешних сигналов и внутренних новостей, сообщение об отставке правительства РФ было быстро отыграно рынком и не вызвало серьезного негативного отклика среди инвесторов; основные ожидания игроков связаны с предстоящей торговой сделкой первой фазы между США и Китаем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3132,63 пункта (+0,1%, на новостях об отставке правительства РФ индикатор локально опускался ниже 3110 пунктов), индекс РТС - 1602,29 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 6,6%.

Доллар США вырос до 61,59 рубля (+0,15 рубля), в ходе торгов курс поднимался выше 61,8 руб./$1.

Правительство РФ подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

На встрече Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. "В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что часть средств ФНБ в первую очередь необходимо направлять на проекты, снимающие инфраструктурные ограничения в регионах. Путин также поставил задачу ускорить принятие пакета законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий. Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Также Путин считает, что в России нет необходимости в принятии новой Конституции.

В среду подорожали акции "Мечела" (+6,6% и +2,1% "префы"), "Ростелекома" (+3,6% и +6,5% "префы"), "Магнита" (+3%), "Аэрофлота" (+2%), "Норникеля" (+2%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).

Поддержку акциям "Магнита" оказало сообщение компании о росте предновогодних продаж: ритейлер увеличил выручку в период с 17 по 31 декабря на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

Подешевели бумаги "РусГидро" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%), "Россетей" (-1,3% и -2% "префы"), Сбербанка (-1,1%), ВТБ (-1%), "Башнефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Распадской" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2019 году без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% - до 870,057 млрд рублей по сравнению с 782,182 млрд рублей в 2018 году, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 трлн 88,622 млрд рублей.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3%, подрастает Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в стране на 2,55 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,1 млн баррелей, но более сильное увеличение резервов бензина и дистиллятов. Рынок отреагировал снижением котировок, цена Brent к 18:50 МСК в среду опустилась на $0,9 ниже уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $63,61 за баррель (-1,4% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $57,48 за баррель (-1,3% и +0,3% во вторник).

Эксперты предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Комментарии экспертов

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, решение об отставке правительства РФ стало довольно неожиданным для рынка, однако реакция игроков была весьма спокойной, учитывая грандиозность события. Доллар поднялся до 61,8 руб./$1, после чего откатился обратно, рынок акций после локальной просадки также отыграл потери.

"Участники рынка в течение 5 минут оценивали ситуацию и, вероятно, поняли, что ничего не изменится. Есть такая пословица "money talks" ("деньги решают все" - прим. ИФ), но рынок отреагировал на происходящее на редкость спокойно, как будто вообще ничего не произошло. Будем наблюдать за ситуацией", - отмечает эксперт.

По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ожидается, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сохранит свою позицию, независимую от правительства РФ, также сохранит свой пост министр финансов Антон Силуанов. Однако главный вопрос заключается в том, кто теперь будет назначен премьер-министром и будет ли этот человек рассматриваться в качестве потенциального кандидата в преемники Путина на выборах в 2024 году. Российский рынок довольно вяло отреагировал на новость об отставке правительства, однако премия за политический риск может теперь вернуться в котировки. Можно ожидать, что инвесторы позитивно отреагируют на новость, если новый премьер-министр будет известен рынку и являться выходцем из экономического блока правительства. Однако, если президент РФ решит назначить молодого неизвестного кандидата, это может создать некоторую неопределенность для рынка, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский финансовый рынок в моменте отреагировал негативно на отставку правительства РФ, но потом просадка акций была быстро выкуплена. "Президент РФ Путин достаточно позитивно оценил работу кабинета министров под руководством Медведева. Однако стоит признать, что в обществе назрел запрос на перемены в связи с низкими темпами роста экономики и весьма неудовлетворительным состоянием ситуации с доходами населения. По сути, существенная часть послания президента РФ Федеральному собранию была посвящена именно этим вопросам. Соответственно, требуется существенная перестройка работы правительства, что невозможно осуществить точечными изменениями", - полагает эксперт.

"В целом данное событие повышает краткосрочную неопределенность, что финансовые рынки совершенно не любят, но стремление к стратегическим переменам - это все же позитивная новость. Поэтому при первых новостях о составе правительства и его конкретных задачах рынок может отреагировать бурным ростом. Если же стоит задача повышения темпов роста выше средних мировых, то с подобными вводными рубль способен стать одним из главных объектов глобальных инвесторов на ближайшие 1-3 года", - считает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной перекупленности обусловили слабую динамику российских индексов в среду.

В четверг рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. Первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции - признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий, еще не учтенный рынками позитив, либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления, считает Бахтин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (+20,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+17,7%), ПАО "Таттелеком" (+9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+6,4%), ПАО "Белуга групп" (+5,3%).

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-13%), акции Мособлбанка (-5,1%), "МРСК Северного Кавказа" (-3,8%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,3%), "Иркутскэнерго" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,127 млрд рублей (из них 12,662 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).