ОПЕК повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2020 году на 140 тысяч баррелей в сутки, но прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК повышен на 180 тысяч б/с, говорится в свежем отчете картеля.

Так, ОПЕК понизил на 0,05 млн баррелей в сутки прогноз роста спроса на нефть в 2019 году по сравнению с оценкой, сделанной месяц назад, - до 0,93 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что в 2019 году потребление нефти в мире составит 99,77 млн б/с.

В наступившем году, считает ОПЕК, глобальный спрос на нефть возрастет на 1,22 млн б/с, что выше предыдущей оценки на 140 тыс. б/с - до 100,98 млн б/с. Повышение оценки связано с улучшением торговых взаимоотношений Китая и США.

В то же время прогноз увеличения предложения нефти со стороны стран не-ОПЕК в 2019 году повышен на 40 тыс. б/с - до 1,86 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что в 2019 году страны не-ОПЕК поставят на рынок 64,34 млн б/с, а в 2020 году увеличат их еще на 2,35 млн б/с - до 66,68 млн б/с. Оценка роста поставок в 2020 году повышена на 180 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой благодаря Норвегии, Мексике, Гвиане, что было нивелировано оценками, в частности, по США.

Теперь ОПЕК ожидает, что США в 2020 году увеличат добычу с 18,38 млн б/с (на 50 тыс. б/с больше предыдущей оценки) до 19,81 млн б/с (на 30 тыс. б/с меньше предыдущей оценки).

Согласно предварительным данным, пишут аналитики картеля, коммерческие запасы нефти в мире в ноябре снизились на 8,8 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,92 млрд баррелей, что на 62,7 млн баррелей выше, чем год назад и на 17,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти снизились на 0,7 млн баррелей - до 22,9 млн, а запасы нефтепродуктов упали на 8,1 млн баррелей - до 5,4 млн.

Спрос на нефть ОПЕК в 2019 года понижен по сравнению с предыдущей оценкой на 100 тыс. б/с - до 30,6 млн б/с, что на 1 млн б/с меньше, чем в 2018 году. Как ожидается, спрос на опековскую нефть в 2020 году составит 29,5 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше предыдущей оценки.

В своем отчете ОПЕК также отмечает, что в 2019 году Центробанки многих стран как в развитых экономиках, так и на развивающихся рынках сделали свои денежно-кредитные политики более стимулирующими. Нестабильности на рынках в конце 2018 года и неопределенности, связанные с торговыми трениями между США и Китаем привели к некоторому падению экономической активности и таким образом, страны начали применять более поддерживающую денежно-кредитную политику.

ОПЕК полагает, что стимулирующие ДКП вкупе с улучшением на финансовых рынках могут обеспечить дальнейшую поддержку продолжающемуся росту поставок нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК. "Таким образом, сотрудничество между странами ОПЕК и не-ОПЕК (ОПЕК+) все еще необходимо для поддержания стабильности на нефтяном рынке", - говорится в отчете.