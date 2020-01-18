"Роснефть" увеличила долю в НПЗ Bayernoil

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания НК "Роснефть" в Германии, завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH.

В результате данной сделки "Роснефть" увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%, сообщает российская компания.

"Благодаря закрытию сделки компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн. тонн в год, а также укрепила свои позиции как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии", - отмечает "Роснефть".

По словам главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении, "увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса НК "Роснефть" на европейском рынке".

"Роснефть" - третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Средняя глубина переработки мощностей - 93%, средний индекс сложности по Нельсону - 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат НК "Роснефть" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.

НПЗ Bayernoil расположен в г. Нойштадт-на-Дунае и г. Фобург в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ Bayernoil - 10,3 млн т в год. Состав акционеров: Роснефть - 28.57%, Varo Energy - 51,43%, Eni - 20%.