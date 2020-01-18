Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

"Роснефть" увеличила долю в НПЗ Bayernoil

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания НК "Роснефть" в Германии, завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH.

В результате данной сделки "Роснефть" увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%, сообщает российская компания.

"Благодаря закрытию сделки компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн. тонн в год, а также укрепила свои позиции как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии", - отмечает "Роснефть".

По словам главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении, "увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса НК "Роснефть" на европейском рынке".

"Роснефть" - третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Средняя глубина переработки мощностей - 93%, средний индекс сложности по Нельсону - 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат НК "Роснефть" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.

НПЗ Bayernoil расположен в г. Нойштадт-на-Дунае и г. Фобург в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ Bayernoil - 10,3 млн т в год. Состав акционеров: Роснефть - 28.57%, Varo Energy - 51,43%, Eni - 20%.

Роснефть

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Новое правительство

S&P подтвердило рейтинги России

S&P подтвердило рейтинги России

Цена палладия взлетела максимальными темпами с 2008 года и превысила $2500 за унцию

Банк "Траст" потратит почти 200 млн рублей на поиск навредивших ему лиц

Банк "Траст" потратит почти 200 млн рублей на поиск навредивших ему лиц

Volvo зафиксировала рекордные продажи автомобилей в 2019 году шестой год подряд

Volvo зафиксировала рекордные продажи автомобилей в 2019 году шестой год подряд

Чистый отток капитала из РФ в 2019 году снизился в 2,4 раза

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Новое правительство

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности

Недельный приток капитала в акции РФ обновил рекорд последних двух лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');