Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" во вторник утром; рубль умеренно снизился к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,68-61,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,7225 руб./$1 (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,48 руб./EUR1 (+15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,4 копейки к уровню закрытия 20 января, до 64,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,18 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное снижение в основных валютных парах в начале торгов 21 января на фоне развернувшейся вниз нефти и общего ухудшения настроений на мировых рынках капитала. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 составила $64,55 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на 0,54%, до $65,2 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,8% - до $58,11 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Ухудшению настроений на мировых рынках способствовали усилившиеся опасения относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали четыре человека в городе Ухань. При этом гонконгский рынок акций демонстрирует худшую динамику. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.