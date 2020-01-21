Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром на опасениях эпидемии в Китае

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел вместе с мировыми фондовыми площадками на опасениях относительно вызывающего пневмонию нового коронавируса в Китае и новостях о понижении Международным валютным фондом прогноза по росту мировой экономики; индекс МосБиржи протестировал поддержку 3200 пунктов, но смог удержаться выше этого рубежа в ожидании новостей по составу кабинета министров РФ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3209,22 пункта (-0,3%, днем индекс опускался к 3185 пунктам), индекс РТС - 1634,32 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 61,86 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-3,9%), "Мечела" (-3,8% и -4,8% "префы"), "РусАла" (-3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,8%), "Распадской" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Норникеля" (-1,8%), "РусГидро" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Яндекса" (-1,1%).

"Мечел" не воспользовался офертой на выкуп 34% в проекте разработки Эльгинского месторождения у Газпромбанка (ГПБ), сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - пояснила директор департамента по связям с общественностью компании Екатерина Видеман.

"Мечел" рассчитывает, что предложенное решение будет поддержано кредиторами, добавила она.

Акции ВТБ выросли на 3,7% - до 4,981 копейки, при существенном объеме торгов - 7,722 млрд рублей, второе место после Сбербанка .

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил "Интерфаксу", что менеджмент банка планирует рекомендовать выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли группы.

"Я за то, чтобы выплатить (50% прибыли - ИФ). Может быть, корректировка будет предложена за счет привилегированных акций, по которым мы выплачиваем Минфину и АСВ", - сказал Костин. "Я бы хотел, чтобы по обыкновенным акциям акционеры получили столько же, сколько исходя из 50%-ной доли прибыли", - добавил глава ВТБ.

По словам Костина, у группы ВТБ есть стратегия, в соответствии с которой в 2020 году ВТБ планирует заработать 230 млрд рублей, в 2021 году - 270 млрд рублей, в 2022 году - 300 млрд рублей. "Вот мы по этому плану идем, абсолютно", - сказал Костин.

Также подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), акции Сбербанка (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%).

Во вторник в Азии фондовые индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 1,4%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,8% из-за снижения рейтинга от Moody's,), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,7%) и умеренно проседает Америка (индекс S&P 500 теряет менее 0,3%) на фоне новостей о вирусе в Китае.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов (процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых). При этом ЦБ заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране. Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Спрос на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ослаб на фоне опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали уже шесть человек.

Новый коронавирус

В Китае подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом, сообщают западные СМИ со ссылкой на национальную комиссию по здравоохранению Китая. Учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже достигло 291 человека. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся еще более 900 человек.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.

Нефть во вторник просела после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent к 18:50 МСК находилась всего на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $65,02 за баррель (-0,3% и +0,5% в понедельник), мартовская цена WTI - $58,61 за баррель (+0,1% к уровню пятницы).

Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого ведет китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Комментарии экспертов

По оценке инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, поводом для коррекции рынков стали сообщения о вспышке распространения опасного коронавируса в Китае. Продажу фондовых активов могли также спровоцировать признаки возвращения напряженности в торговых отношениях США и Китая - министерство коммерции Поднебесной объявило о продлении антидемпинговых мер в отношении поставок из США поликристаллического кремния для производства солнечных батарей. Наконец, не улучшили настроений на биржах и понижением прогнозов МВФ по росту мировой экономики на 2020 год.

На российском рынке акций коррекционные потери пока относительно невелики, область 3180-3200 пунктов по индексу МосБиржи выступает локальной зоной поддержки, полагает эксперт.

Однако для формирования масштабной просадки в текущих реалиях оснований нет. Во-первых, ретроспективный анализ показывает, что на новости о рисках развития вирусных пандемий рынки, как правило, реагируют эмоционально, но краткосрочно. Во-вторых, сохранение мягкой монетарной политики ключевых регуляторов, новые налоговые стимулы для бизнеса, которые намерены реализовать США и Китай в 2020 году и надежды на продвижение Пекина и Вашингтона к заключению второй части торгового соглашения способны поддерживать уровень риск-аппетитов, достаточный для того, чтобы общий тренд оставался умеренно повышательным, а коррекции быстро выкупались. В ближайшие дни участники торгов будут наблюдать за новостным фоном из Китая, отчетностями компаний в США, геополитическими процессами и ключевой статистикой. В среду индекс МосБиржи будет двигаться в пределах 3175-3225 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в азиатском регионе выросли беспокойства по поводу влияния на экономику очередного коронавируса. Агентство Moody's порезало кредитный рейтинг Гонконга, подешевели промышленные металлы и нефть. Кроме того, СМИ пишут о том, что глава Минфина РФ Антон Силуанов может потерять свой пост вице-премьера правительства в новом кабинете. Вместо него его может занять советник президента Андрей Белоусов, который предлагал обложить дополнительными налогами сверхдоходы металлургов. На этих слухах акции металлургов оказались среди лидеров падения. Хуже всех были бумаги ММК, который также объявил о сокращении выпуска продукции на 1,6%.

Рубль

Рубль снизился на фоне общих настроений бегства от риска. Впрочем, рынки оказались сильно перегретыми и лишь ждали повода для фиксации прибыли. Само ослабление рубля не носит какого-либо резкого характера, так как негативные факторы компенсируются налоговым периодом, ожиданиями очередного размещения ОФЗ и солидной позицией рубля в защитном золоте. Поэтому здоровая коррекция в район 62 руб./$1 может стать лишь небольшой передышкой перед очередной волной укрепления.

В Европе ждут громких заявлений в связи с тем, что на ВЭФ в Давосе находится президент США Трамп, который занимает весьма скептичную позицию по поводу проблематики влияния человека на изменение климата. Рынки довольно быстро забыли проблемы с поставками нефти из Ливии, а также успокоились по поводу протестных выступлений в Ираке. На повестке дня влияние коронавируса в Азии на региональную и глобальную экономику. В целом, нельзя говорить, что подобные проявления вирусной активности могут нанести какой-либо значимый ущерб. Во всяком случае, эпидемии гриппа делают временно нетрудоспособными гораздо большее число граждан. Тем не менее, повышенные расходы на медицинскую безопасность могут стать причиной для ухудшения финансовых потоков, считает Кочетков.

Российский рынок завершил день в "минусе" по индексам, что ослабляет технические сигналы перекупленности. Впрочем, на настроения отечественных инвесторов могут повлиять и новости о формировании кабинета министров, полагает аналитик.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "быки" на рынках во вторник отступили из-за ослабления геополитической напряженности, которая с начала января создавала у инвесторов иллюзию, что мировые центробанки будут проводить дополнительные меры по количественному смягчению, чтобы парировать возможный обвал перегретых фондовых рынков.

Нефть

По нефти марки Brent ситуация непростая для "нефтебыков". Цены ранее поддерживались новостями о блокировке отгрузки нефти из портов Ливии и подобными новостями. Но с точки зрения спроса на нефть ее рост в первом квартале вряд ли возможен. Темпы роста ВВП Китая упали до 6,1% - худший показатель за 29 лет. Поддержкой для Brent выступает отметка $63,5 за баррель, если цены "нырнут" ниже, то следующей целью станет $60,5 за баррель.

На прошлой неделе было первое торговое соглашению, подписанное США и Китаем, но рынок оказался излишне оптимистичен касательно окончательного урегулирования торговых споров. Китаю будет крайне сложно существенно нарастить импорт товаров из США. Вопрос с изменением законодательства по защите интеллектуальной собственности в Китае не решен, как и вопрос уменьшения государственной поддержки китайских промышленных компаний.

Есть шансы на то, что однодневная коррекция перерастет во что-то более серьезное. На прошлой неделе был сигнал на продажу акций "Роснефти", затем цена ушла наверх, а во вторник вернулась на прежний уровень. Во вторник появился сигнал на продажу в акциях "Норильского никеля", отмечает Верников.

Эксперты Sberbank CIB также отмечают, что инвесторы во вторник ждут объявления нового состава правительства РФ. Пока президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру зампреда Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки. Таким образом, перемены ожидаются не только в правительстве.

Изменение Конституции

Главной новостью стало то, что Владимир Путин представил в Думу текст поправок к Конституции. Сами по себе поправки не были большой неожиданностью, однако они не проясняют, как будет осуществляться передача власти в 2024 году. Рынок практически не отреагировал на это событие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката во вторник выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (-6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,1%), GDR En+ (-3,5%), акции "ТГК-14" (-3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-2,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (+39,9%), "Росгосстраха" (+10,1%), МКФ "Красный Октябрь" (+9,3%), ПАО "Центр международной торговли" (+8,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,071 млрд рублей (из них 10,116 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).