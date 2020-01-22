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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Правительство отправит в Давос замминистра экономического развития Максимова

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На неформальной министерской встрече ВТО, которая пройдет 24 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Россию будет представлять замминистра экономического развития Тимур Максимов. Об этом в кулуарах форума сообщил бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Новое правительство

Сам он в этой встрече участвовать не будет. В каком качестве он приехал в Давос, он говорить отказался.

Ранее предполагалось, что Орешкин должен был принять участие во встрече министров стран ВТО. Однако 15 января правительство ушло в отставку, и российские чиновники начали отменять поездки в Давос.

21 января новый премьер-министр Михаил Мишустин сформировал новое правительство, Орешкин в него не вошел. Министерство экономического развития возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Ожидается, что Орешкин может быть назначен помощником президента по экономике вместо ушедшего в правительство Андрея Белоусова, но указа президента о назначении пока не было.

Давос Тимур Максимов ВТО Минэкономразвития Максим Орешкин Михаил Мишустин Андрей Белоусов

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