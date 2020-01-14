Поиск

Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Козак

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном, Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил "Интерфаксу" источник в деловых кругах.

В прошлом году российскую делегацию в Давосе возглавлял Орешкин. Ранее эту функцию выполняли вице-премьеры. В частности, в 2018 году во главе делегации был занимавший тогда этот пост Аркадий Дворкович.

На более высоком уровне Россия в Давосе была представлена 10 лет назад, в 2009 году туда приезжал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера РФ, а в 2011 - президент Дмитрий Медведев.

Давос Дмитрий Козак Максим Орешкин

Новости

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Лавров назвал убийство Сулеймани не укладывающимся ни в какие рамки

Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома

Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома

Новейший бомбардировщик дальней авиации пойдет в серию в 2027 году

В понедельник в Москве "заминировали" суды, школы и гостиницы

В России собрались отменить плановые проверки рабочих-мигрантов

В России собрались отменить плановые проверки рабочих-мигрантов

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Правительство упростит трудоустройство мигрантов

Что произошло за день: понедельник, 13 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');