Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Козак

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном, Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил "Интерфаксу" источник в деловых кругах.

В прошлом году российскую делегацию в Давосе возглавлял Орешкин. Ранее эту функцию выполняли вице-премьеры. В частности, в 2018 году во главе делегации был занимавший тогда этот пост Аркадий Дворкович.

На более высоком уровне Россия в Давосе была представлена 10 лет назад, в 2009 году туда приезжал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера РФ, а в 2011 - президент Дмитрий Медведев.