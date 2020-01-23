Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина по долгам оборонных предприятий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал", - заявил Костин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже вот уже возвращаться не будем", - отметил глава ВТБ.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к администрации президента и двух менеджеров предприятий ОПК, сообщила, что указ был подписан в первой половине января. "Примерно 450 млрд руб. предполагается списать, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10-15 лет", - сообщили "Ведомости".

В госкорпорации "Ростех" в четверг заявили "Интерфаксу", что меры по расчистке долгов ОПК выработаны. "Действительно, решения найдены. Выработанные подходы позволяют решить вопросы с токсичными долгами и серьезно сократить расходы на обслуживание проблемных кредитов. Одновременно возникают новые возможности для развития сотрудничества с ключевыми банками страны", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Интерфаксу" заявили, что воздерживаются от комментариев.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что финансовое оздоровление ключевых предприятий ОПК уже начато. "Работа действительно началась", - сказал источник. По его словам, в официально принятых документах установлены все сроки, объемы поддержки. Источник не уточнил деталей принятых решений.

В свою очередь источник в одной из крупнейших компаний ОПК подтвердил "Интерфаксу" факт запуска работы по расчистке многомиллиардных долгов.

27 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей.

"Нам удалось в этом году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, "Роскосмос". Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным Банком, банками-кредиторами", - сказал Борисов телеканалу "Россия-24".

"Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры. "Предприятия обязаны будут взять встречные обязательства - увеличить выручку, снизить себестоимость продукции, избавиться от непрофильных активов", - заявил Борисов.

В прошлом июле в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях.

"90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", в какой-то степени это "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей", - сказал Борисов.

"Все эти предприятия находятся в разном финансово-экономическом положении. У кого-то есть экспортные заказы, у кого-то нет. Разные ситуации по присутствию на рынке гражданской продукции. Мы будем детально разбираться со структурой кредитного портфеля каждой интегрированной структуры. И для каждой будем предлагать свои сценарии "расчистки" их кредитных историй", - сообщил тогда Борисов.

Ранее вице-премьер сообщил, что из-за кредитного портфеля в более чем 2 трлн рублей предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь".