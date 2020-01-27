Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:54

Первый миллиард кубометров газа поставлен по "Турецкому потоку"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

Путин во время выступления на этом мероприятии заявил, что технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации. По его словам, строители использовали самые современные технологии, оборудование, и при этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб: более шести километров за одни сутки.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Турецкий поток Газпром Турция

Новости по теме

Новости

Золото из-за коронавируса подорожало до максимума за шесть лет

Золото из-за коронавируса подорожало до максимума за шесть лет

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Минтранс и ВЭБ подготовили конкурирующие проекты по обновлению парка автобусов

Минтранс и ВЭБ подготовили конкурирующие проекты по обновлению парка автобусов

Brent подешевела до $59,29 за баррель из-за коронавируса

Давос понижает градус. Обобщение

Давос понижает градус. Обобщение
Новый коронавирус в Китае

Ростуризм предупредил о штрафах за отказ от туров в Китай

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали и тазики под протекающими двигателями

Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск с ценой на российский газ

Лукашенко инициирует переговоры с Путиным по нефти

Лукашенко инициирует переговоры с Путиным по нефти

Лукашенко обвинил РФ в использовании налогового маневра для давления на Белоруссию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');