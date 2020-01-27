Первый миллиард кубометров газа поставлен по "Турецкому потоку"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

Путин во время выступления на этом мероприятии заявил, что технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации. По его словам, строители использовали самые современные технологии, оборудование, и при этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб: более шести километров за одни сутки.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.