Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в понедельник вечером; рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и активно дешевеющей нефти на опасениях разрастания эпидемии пневмонии в Китае.

Курс доллара США составил 63,02 руб. в 19:00, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 63,0 руб. впервые с 12 декабря 2019 года. Евро стоил 69,38 руб., подорожав на 90,25 копейки. При этом евро торгуется вблизи максимальных отметок с 6 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,59 копейки - до 65,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы снижения и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы избавляются от рисковых активов в связи с опасениями разрастания эпидемии пневмонии в Китае после того, как в выходные председатель КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 81 человек погиб. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии и Франции.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в эту пятницу, как планировалось изначально.

Цены на нефть активно снижаются вечером в понедельник, это шестая подряд сессия падения котировок "черного золота". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упала на 2,86% - до $58,18 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,77% - до $52,69 за баррель.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 января на 53,49 копейки, до 62,338 руб., и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 68,7775 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 68,84 копейки по отношению к пятнице и составил 62,4637 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 72,89 копейки и составил 62,5722 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 654,364 млн, из которых $1 млрд 76,182 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 578,182 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 65,12 копейки, до 68,8705 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 70,21 копейки и составил 68,9406 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR989,037 млн, из которых EUR284,22 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR704,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 6,34% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей и остались на уровнях 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.