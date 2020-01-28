Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро растет утром во вторник на "Московской бирже". Это техническая коррекция после сильного падения в понедельник, связанного со снижением котировок нефти на опасениях о спаде спроса на энергоносители из-за вспышки нового коронавируса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,81-62,95 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 15,75 копейки, до 62,81 рубля. Евро подешевел на 17,25 копейки до 69,21 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 16,43 копейки к уровню закрытия понедельника, до 65,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,45 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 43,25 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после сильного падения накануне. Доллар в понедельник рос в паре с рублем до максимальных отметок с середины декабря, евро - с начала января на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник повысила угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. К утру вторника в Китае число подтвердившихся случаев заражения выросло до 4535 с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, 106 заболевших умерли. Еще отдельные случаи зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения заявил о сходстве нынешней пневмонии с атипичной, (SARS) вспышка которой произошла в Китае в 2003 году.

Котировки нефти продолжают снижаться после падения в понедельник до минимумов с середины октября. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,12% - до $58,51 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,01% - до $53,14 за баррель.