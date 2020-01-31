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Многодетным семьям в России выдали более 11 млрд рублей на погашение ипотеки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В рамках программы поддержки многодетных семей, которым государство помогает гасить ипотеку путем выплаты 450 тыс. рублей, в общей сложности было выдано около 11 млрд рублей, сообщил в пятницу замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

Об этом Яковлев сказал на Всероссийской конференции по ипотечному кредитованию в России.

Упомянутая программа действует с 25 сентября 2019 года, за три месяца от многодетных семей было подано около 37 тыс. заявок. Воспользоваться мерами поддержки могут получившие ипотечный кредит семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.

Как заявил в послании Федеральному Собранию 15 января президент РФ Владимир Путин, с 2020 года российские семьи с тремя детьми смогут вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей госпомощи. "Для многих регионов - это половина стоимости квартиры или дома", - сказал он, суммируя средства маткапитала и иные госсубсидии.

Алексей Яковлев Минфин

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