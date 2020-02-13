Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Для снижения ставки по ипотеке в России необходимо оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - сказал Мишустин на совещании в правительстве.

Он отметил, что для снижения ставок по ипотеке также необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

"Надо значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много", - подчеркнул премьер.