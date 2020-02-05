Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне выросших внешних фондовых площадок на надеждах, что принятые Китаем меры позволят ограничить ущерб для экономики от вспышки коронавируса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3101,79 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1548,19 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 63,1 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%, до 46,51 рубля), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Распадской" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%).

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал выплатить за IV квартал 1,507 руб. на акцию, сообщила в среду компания.

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "РусАла" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

В США индексы во вторник выросли на 1,4-2,1%, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику. Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума (9468 пунктов) при поддержке бумаг Tesla (+14%), которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность 2%).

В среду в Азии на ослаблении тревог о последствиях коронавируса для экономики также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite растет на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках семидневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

Опубликованные в среду статданные указали, что рост деловой активности в сфере услуг КНР замедлился до трехмесячного минимума в январе. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin China, в прошлом месяце снизился до 51,8 пункта с декабрьских 52,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Нефть в среду дорожает на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика; цена Brent утром находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,43 за баррель (+0,9% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $50,01 за баррель (+0,8% и -1% во вторник).

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон в среду остается сравнительно благоприятным, что подразумевает возможность продолжения наметившегося повышения по индексу РТС. Вместе с тем, несмотря на ускорение роста числа излечившихся от вируса 2019-nCoV, об устранении неопределенности говорить преждевременно (общее число пациентов, у которых диагностирован коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось примерно на 20%, до 24,5 тыс. человек).

Значения индексов волатильности на мировых рынках акций также пока не позволяют говорить об окончательной стабилизации обстановки. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 63 руб.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, мировые рынки смогли неплохо вырасти на фоне ослабления опасений относительно распространения эпидемии коронавируса и мер стимулирования со стороны Народного Банка Китая. Китайский регулятор значительно ослабил напряжение на местных финансовых рынках, причем ряд экспертов ждет дальнейших стимулирующих мер от НБК. На рынках сформировался консенсус, что эпидемия коронавируса в КНР останется, благодаря карантинным мерам властей и усилиям медиков, локализованной по масштабам и времени и, хотя и приведет к спаду экономической активности в КНР и мировой торговле в первом квартале, не окажет сильных среднесрочных негативных последствий для мировой экономики.

Согласно консенсусу опрошенных Reuters аналитиков, отрицательный вклад эпидемии в темпы роста мирового ВВП, если острая ее фаза, как предполагается, завершится в I квартале, составит лишь 0,2-0,3%. На этом фоне тема c коронавирусом отошла на второй план, позволив фондовым рынкам уверенно подрасти.

Вместе с тем, фьючерсы на американские индексы утром в среду находятся в слабом "минусе", отражая неуверенность инвесторов в сохранении импульса к росту после бурного взлета накануне. Определенным сдерживающим фактором выступает и снижение январского PMI в секторе услуг КНР (51,8 пункт против 52,5 пунктов месяцем ранее). В среду рынки могут перейти к консолидации в течение дня, а определят их динамику по итогам дня публикации страновых PMI в секторе услуг и данные по рынку труда в США от ADP. В фокусе будут и возможные новости от ОПЕК+.

Индекс МосБиржи в среду может продолжить позитивную динамику и выйдет, в отсутствие негатива от ОПЕК+, в зону 3100-3150 пунктов, считает Локтюхов.