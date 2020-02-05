American Airlines и United Airlines отменили рейсы в Гонконг до 20 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании American Airlines и United Airlines сообщили, что до 20 февраля прекращают летать в Гонконг из-за низкого спроса.

Спрос начал снижаться еще в 2019 году из-за массовых протестов в городе, вспышка коронавируса в Китае усилило эту тенденцию, отмечает MarketWatch.

Ранее оба этих перевозчика и Delta Air Lines отменили полеты на материковую часть Китая. American Airlines продолжала осуществлять рейсы в Гонконг из Лос-Анджелеса и Далласа, а United Airlines - из Сан-Франциско. Delta в Гонконг не летает.

Еще одним признаком снижения интереса туристов к Гонконгу стало заявление Disney о том, что снизилась посещаемость ее тематических парков и гостиниц.

Котировки акций American Airlines в ходе предварительных торгов в среду растут на 2%, United Airlines - на 1,7%, Delta Air - на 1,6%.