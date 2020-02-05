При компенсации регионам выпадающих доходов от налогового инвествычета введут порог проектов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство введет порог объема инвестпроектов, выше которого не будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета. Об этом сообщил на совещании президента РФ с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 доходов, выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета.

"Что касается применения инвестиционного налогового вычета в субъектах РФ, до двух третей которого будет компенсироваться из федерального бюджета. Срок установлен - 1 июля (начала реализации - ИФ). Деньги в поправках в бюджет предусмотрены - это пока 30 млрд рублей ежегодно, отрабатываем сейчас правило (предоставления компенсация - ИФ)", - сказал Белоусов.

"Это будет новый механизм - регионы будут применять налоговый вычет самостоятельно, как и сейчас, но компенсация будет при трех условиях. Во-первых, объем проектов будет ограничен сверху для того, чтобы это были проекты прежде всего малого и среднего бизнеса", - заявил первый вице-премьер.

"Во-вторых, в регионах должны быть созданы ключевые институты, обеспечивающие комфортность защиты инвестора - так называемый инвестиционный стандарт. Третье - наличие у региона портфеля проектов, определяющего спецификацию профиля региона", - добавил он.

Путин поинтересовался у Белоусова, каков будет порог проектов, выше которых компенсация регионам идти не будет.

"Сейчас отрабатываем с Минфином это значение. Но не должно быть так, когда крупная, уважаемая компания осуществляет проект, и вычет в 30 млрд рублей, из которых в соответствии с этим правилом 20 млрд должны автоматически компенсировать из федерального бюджета. Нам нужно запустить инвестиционный процесс, а не финансировать отдельные точечные проекты - для них будет принят закон о защите и поощрении капиталовложений", - ответил Белоусов.