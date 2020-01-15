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ХроникаПослание президентаОбновлено в 13:31

РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов.

"Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета", - сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

Эта мера, отметил президент, должна будет простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.

"Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет - трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют поступления", - сказал Путин.

Хроника Послание президента
Владимир Путин

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