РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов.

"Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета", - сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

Эта мера, отметил президент, должна будет простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.

"Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет - трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют поступления", - сказал Путин.