"Мосбиржа" увеличила free float "Газпрома" с 46% до 50%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" увеличила показатель free float (количество ценных бумаг в свободном обращении) акций "Газпрома" с 46% до 50%, говорится в сообщении биржи.

"Московская биржа" пересмотрела значение коэффициента free float обыкновенных акций ПАО "Газпром" и установила его равным 50%. Данное решение принято по итогам заседания Индексного комитета, состоявшегося 6 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Новое значение коэффициента free float акций ПАО "Газпром" будет учитываться в индексах, начиная с даты ближайшего очередного пересмотра баз расчета - с 20 марта 2020 года.

Ранее free float акций газовой компании был равен 46%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи, Индексный комитет рассмотрел предоставленную "Газпромом" информацию о владельцах акций в процессе размещения в июле и ноябре 2019 года. Также участники комитета изучили проведенный биржей по итогам 2019 года анализ динамики объемов торгов и структуры участников рынка, заключавших сделки с акциями "Газпрома", который свидетельствует об увеличении ликвидности акций компании.

"Вес акций "Газпрома" в основных индексах "Московской биржи" уже является максимально возможным (15%) и не будет увеличен в связи с повышением free float", - сообщил агентству представитель пресс-службы.

Как ранее сообщал "Форбс" и подтверждал "Интерфаксу" участник Индексного комитета биржи, "Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначеских акций компании в 2019 году.

"Московская биржа" при пересмотре показателей free float акций основывается на рекомендациях Индексного комитета и раскрытой эмитентами и инвесторами информации, позволяющей квалифицировать пакеты ценных бумаг, что предусмотрено методикой расчета коэффициентов free float. На заседании в ноябре индексный комитет рекомендовал не увеличивать free float акций "Газпрома".

"Причина в том, что нет никаких признаков того, что бумаги были проданы в рынок. Наоборот, сам "Газпром" говорил о стратегических инвесторах", - пояснял "Интерфаксу" один из участников комитета это решение.

При этом сам "Газпром" настаивал, что доля акций в свободном обращении, по оценке компании, составляет 49,61% уставного капитала.

Как сообщалось ранее, "Газпром" в ходе двух сделок в июле и ноябре 2019 года продал свои квазиказначейские акции общим объемом 6,6% уставного капитала. Так, летом "дочки" компании - Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Limited - продали 2,93% акций газовой компании по 200,5 рубля за одну ценную бумагу (дисконт составил 5,4% к цене закрытия перед сделкой). В ноябре "Газпром" продал еще 3,59% своих акций с баланса АО "Газпром газораспределение" по 220,72 рубля за акцию (дисконт в 11%). Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей. Организатор у обоих размещений был один - Газпромбанк.

Покупатели этого пакета акций не раскрывались. Индексный комитет биржи принял решение не увеличивать free float в ноябре, после совершения второй сделки, а в конце декабря 2019 года глава Газпромбанка Андрей Акимов сообщил "Интерфаксу", что все 6,6% капитала "Газпрома" приобрел консорциум инвесторов, уточнив, что речь идет о российских инвесторах, в том числе пенсионных фондах.

Если расценивать консорциум инвесторов, собравший 6,6% акций "Газпрома" в два приема, как единого акционера, то это второй по величине совладелец монополии после государства. РФ контролирует 50,23% акций "Газпрома" - напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО "Роснефтегаз" (10,97%) и АО "Росгазификация" (0,89%).