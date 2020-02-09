Минск попросил Россию о смягчении условий кредита на Белорусскую АЭС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России обсудят изменение условий кредита на строительство БелАЭС, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ. "На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", - сказал Крутой.

Как сообщил первый вице-премьер, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры. "Возможно произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - заявил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. "Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал он.

Нефть от любого желающего

Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями. "Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Белоруссию этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

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