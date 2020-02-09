Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Минск попросил Россию о смягчении условий кредита на Белорусскую АЭС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России обсудят изменение условий кредита на строительство БелАЭС, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ. "На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", - сказал Крутой.

Как сообщил первый вице-премьер, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры. "Возможно произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - заявил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. "Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал он.

Нефть от любого желающего

Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями. "Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Белоруссию этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

Новость дополняется

Белоруссия Дмитрий Крутой

Новости

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Группа "Сафмар" начала поставки нефтепродуктов на АЗС российских НК в Белоруссии

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты Fruzzy Duo

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту цен на нефть

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');