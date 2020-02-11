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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) по всей линейке ипотечных программ, говорится в сообщении госбанка.

Банк принял такое решение вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ, которая снизилась на 25 базисных пунктов и теперь составляет 6%.

Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заемщик".

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку - 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

ВТБ

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