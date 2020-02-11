Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России пока не планирует снижать ставки по ипотечным кредитам, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"По ипотеке у нас пока решений нет никаких. Но, естественно, мы будем двигаться в сторону рыночную", - сказал Греф.

Ранее во вторник о снижении ипотечных ставок объявили ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк. В пятницу, 7 февраля, ЦБ снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%.

Сбербанк в последний раз снижал ставки по всей своей ипотечной линейке в ноябре 2019 года.