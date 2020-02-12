В России создадут единую систему мониторинга нацпроектов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Для контроля за реализацией нацпроектов будет создана единая система мониторинга, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами - руководителями нацпроектов вести, если хотите, оперативный мониторинг того, что происходит в режиме онлайн. Для этого, соответственно, будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств", - сказал Мишустин, выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, это позволит оценивать риски и предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь в достижении национальных целей и целевых показателей. Он подчеркнул необходимость "добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов".

Премьер также предупредил о недопустимости переноса реализации выделенных на нацпроекты средств на следующий год, как это было ранее. "Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было исключительным. В этом году такого быть не должно", - подчеркнул Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что "все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок", а не к концу года, как "иногда бывает". "Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым, прошу всех это иметь в виду", - сказал премьер.

Он напомнил, что сейчас уже середина февраля, а работа по принятию необходимых нормативных актов для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов не завершена. "Просил бы всех нас ускориться", - сказал Мишустин.

Перенос неиспользованных средств на нацпроекты с 2019 на 2020 год произошел по причине того, что механизмы реализации нацпроектов еще только отлаживались, напомнил Мишустин. "Наша задача - разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация, и принять все меры для того, чтобы это больше не повторялось", - подчеркнул он.

Кроме того, в ходе заседания Мишустин поручил Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения наццелей и реализации национальных проектов. При этом чиновники должны учесть и новые задачи, которые в послании Федеральному Собранию поставил президент РФ Владимир Путин, отметил глава кабмина.