На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

В аутсайдерах - "экология" и "цифровая экономика"

Первый российский автоматизированный комплекс по сортировке мусора под Белгородом Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

В аутсайдерах - нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и "Цифровая экономика" (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).

Лидируют по исполнению расходов "Культура" и "Наука" - соответственно 99% и 99,1%, но оба нацпроекта сравнительно недорогие (14,2 млрд и 37,9 млрд рублей по сводной бюджетной росписи на 31 декабря).

Ниже отметки в 90% находится исполнение по таким нацпроектам, как "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт". В абсолютном выражении по объему неисполненных расходов лидирует комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 41,7 млрд рублей (исполнение 88% - 306,1 млрд из 347,8 млрд рублей), второй по стоимости нацпроект после "Демографии" (он исполняется на 95,5%).

Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов на их финансовое обеспечение в 2020 году, напоминает Минфин. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.