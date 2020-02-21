В Коми приостановлена работа двух нефтяных шахт "Лукойла"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Печорское управление Ростехнадзора сообщило, что после проверок добилось приостановки работы двух нефтешахт предприятия "Яреганефть" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"). Деятельность шахт приостановил Ухтинский городской суд.

14 февраля была проверена Нефтешахта-3 НШПП "Яреганефти" Там нашли десять нарушений требований промышленной безопасности. По фактам возбуждены административные дела. Суд 17 февраля вынес постановление в отношении "ЛУКОЙЛ-Коми" об административном приостановлении деятельности сроком на 15 суток.

16 февраля Ростехнадзор проверил Нефтешахту-1 НШПП "Яреганефти" и нашел семь нарушений. Решение о приостановке работы шахты на 30 суток было принято 20 февраля.

В конце ноября в Коми на шахте "Яреганефти" произошел пожар на глубине 200 метров. Пропали два горняка, их тела нашли в конце января.