Рынок акций РФ в четверг рухнул по индексу РТС к уровню октября

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг оказался под давлением массированных распродаж на фоне безостановочного падения нефти, индекс РТС во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" обвалился к уровням октября 2019 года; внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, что влечет бегство инвесторов из рисковых активов.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2915,84 пункта (-3,4%), индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта (-5,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 10%.

Доллар поднялся до 66,26 рубля (+0,79 рубля).

Лидерами отката выступили обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-10%, до 39,6 рубля). За последнюю неделю (с 20 февраля) эти бумаги упали почти на 20% - с уровня 47,46 рубля до минимума четверга - 38,91 рубля за штуку.

Также обвалились в четверг акции "Мечела" (-8% и -5% "префы"), "РусГидро" (-7,6%), "Аэрофлота" (-7,4%), "РусАла" (-6,8%), "Россетей" (-6,6%), "Магнита" (-5,2%), "Распадской" (-4,9%), "Роснефти" (-4,9%), "Татнефти" (-4,5%), АФК "Система" (-4,3%), "ФСК ЕЭС" (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (-4,1%), "НОВАТЭКа" (-4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%), ВТБ (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,5%).

Откат акций Сбербанка (-3,2% и -3,1% "префы") сдерживался с утра публикацией неплохого отчета за 2019 год по МСФО. Сбербанк в прошлом году с учетом эффекта от сделки по продаже турецкого Denizbank увеличил чистую прибыль на 1,6% - до 845 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в четвертом квартале выросла на 20% и составила 212,0 млрд рублей. При этом Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+3%), ПАО "Лензолото" (+1,2% и +5,3% "префы"), Polymetal (+0,6%).

Акции "Полюса" и Polymetal вновь пользовались спросом в качестве защитных активов, но оставались на расстоянии от достигнутых на этой неделе исторических максимумов (9127,5 рубля и 1175 рублей соответственно), так как котировки золота консолидировались у $1650 за тройскую унцию.

Российский и американский рынок все ближе подходят к среднесрочным целям снижения, что в ближайшие дни может спровоцировать чисто технический отскок наверх. Индексы МосБиржи и РТС устремились в направлении среднесрочных целей снижения, представленных нижними полосами Боллинджера недельных графиков (2800 и 1355 пунктов). Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2880-2990 пунктов, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в четверг выступили акции "ТГК-2" (-18,1% и -8,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-11,7%), "Росгосстраха" (-11,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-10,9%), "МГТС" (-10,5%), ПАО "РБК" (-9,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (+6,5%), "М.Видео" (+4,5%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (+2,7%), "Акрона" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,824 млрд рублей (из них 18,217 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 14,288 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг вновь преобладало снижение фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), ускорилось падение в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,8-4,1%) и Америке (индекс S&P 500 снижается на 2,7%) на тревогах по поводу распространения коронавируса.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3,530 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса в целом удастся поставить под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По свежим данным Минторга США, оценка роста ВВП США в четвертом квартале оставлена на уровне 2,1%, как и ожидалось.

Нефть в четверг также продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $3,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,62 за баррель (-4,2% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI - $46,16 за баррель (-5,3% и -2,3% накануне).

За последние пять торговых сессий котировки Brent и WTI потеряли более 10%, упав до минимальных значений в текущем году. Участников торгов продолжают беспокоить риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19. Накануне, когда Трамп пытался успокоить нацию заявлениями о незначительной вирусной угрозе в США, в СМИ начали появляться публикации о том, что власти замалчивают реальные данные по распространению вируса. Естественно, что рынок отреагировал сильными распродажами на возможность падения еще и американского потребления нефти и нефтепродуктов. От ОПЕК+ начинают ждать более сильного шага, чем ранее озвученное дополнительное сокращение производства на 0,6 млн б/с. Встреча по данному вопросу пройдет уже на следующей неделе, 5-6 марта.

Bank of America снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,8% с прежних 3,1%. Это самый низкий ожидаемый рост с 2009 года. Центр по предупреждению и борьбе с инфекциями США подтвердил случай обнаружения коронавируса у гражданина, который не посещал страны, где зафиксирована вспышка, и не общался с зараженными людьми. Рынок продолжит снижаться на опасениях вспышки в самих США, что угрожает дальнейшим падением спроса на нефть, а это непосредственно касается рубля и российских индексов. Соответственно, перед индексом МосБиржи открывается дорога к падению до области поддержки 2820-2850 пунктов, считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

В США индекс S&P 500 упал до минимума с ноября прошлого года после новостей об обнаружении коронавируса у пациента в Калифорнии. В течение сессии инвесторов ждет несколько выступлений представителей Федрезерва. От регулятора в сложившихся условиях уже ждут сигналов о снижении процентных ставок на заседании в марте. Случаи заболевания вирусом, помимо Южной Кореи, Италии и Ирана, были зарегистрированы в Греции, Норвегии, Румынии, Грузии, Бразилии. Вирус продолжает свое шествие по планете, а вакцина, по словам представителей сферы здравоохранения, может быть разработана не раньше, чем через год. В подобных условиях лучше находиться в стороне от рискованных активов.

Нефть упала к минимумам с декабря 2018 года и теперь вполне может продолжить снижение до самых низких значений 2018 года - $44,95 за баррель. Помочь рынку в таких условиях могли бы новости об увеличении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+. Впрочем, в текущих условиях даже более ограниченное предложение, вероятно, оказало бы лишь незначительную поддержку настроениям.