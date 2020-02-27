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Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Обвал российского рынка акций, ситуация в Идлибе и новое дело против экс-полковника Дмитрия Захарченко

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рынок акций РФ обвалился по индексу РТС к уровню октября 2019 года. Снижение произошло на фоне безостановочного падения нефти. Лидерами отката стали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-10%, до 39,6 рубля). Между тем американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса.

- Боевики и турецкие военные пытались сбить российские и сирийские самолеты в Идлибе. Канал "Россия 24" также сообщил, что Турция ведет постоянный артиллерийский огонь по позициям сирийской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация развивается в пользу его страны, а режим Башара Асада не устоял бы без помощи России.

- Российские туроператоры приостановили продажи туров в Италию. Они приняли решение после того, как Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Между тем в Минтрансе объявили об ограничении с 28 февраля авиасообщения с Ираном. Аналогичное решение ранее было принято по Южной Корее.

- Житель Иркутска умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером. Как рассказали в четверг "Интерфаксу", инцидент произошел ночью 15 февраля, полицейских уволили после служебной проверки. Оба они арестованы.

- Экс-полковнику Дмитрию Захарченко предъявили новые обвинения. Речь идет о получении взятки от бизнесменов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Захарченко уже отбывает наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима за взяточничество.

- Возбуждено уголовное дело об исчезновении девушки из дела "Сети". Источник рассказал, что Екатерина Левченко и Артем Дорофеев пропали в Пензе в марте 2017 года, мужчина позднее был найден мертвым. Областные следователи подтвердили, что они забрали розыскное дело у полиции и возбудили дело об убийстве. Ранее в феврале "Медуза" сообщила, что Левченко и Дорофеев могли быть убиты по приказу Дмитрия Пчелинцева, осужденного по делу запрещенной в России организации "Сеть".

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