Доходности гособлигаций крупнейших стран обновили исторические минимумы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доходности гособлигаций крупнейших стран обновляют исторические минимумы после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник, 3 марта, снизила базовую ставку на 0,5 процентного пункта.

Так, доходность 10-летних госбумаг Великобритании упала до 0,335% годовых. Котировки этих бондов растут двенадцатый день подряд, что является рекордом. Трейдеры денежного рынка теперь считают 100%-й вероятность снижения базовой ставки Банком Англии на ближайшем заседании, которое запланировано на 26 марта. Причем возможность ее сокращения сразу на 0,5 п.п. оценивается в 60%, сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас ставка в Великобритании находится на уровне 0,75% годовых. До объявления ФРС эксперты ожидали ее снижения на 0,25 п.п. в марте. Ряд аналитиков, включая HSBC и Nomura International, высказали мнение, что британский ЦБ также может пойти на экстренное понижение стоимости кредитования, не дожидаясь очередного заседания.

ФРС 3 марта снизила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года.

Однако подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%, причем снижение длилось десятые торги подряд, что также является рекордом. В ходе торгов в среду доходность облигаций находится в районе 1,004% годовых.

Гособлигации стран еврозоны также торгуются у рекордных минимумов. В частности, доходность бумаг Германии упала до минус 0,64% годовых.

При этом известный инвестор Марк Мобиус полагает, что снижение процентных ставок не является лекарством для спасения мировых рынков. "Проблема не столько в процентных ставках, которые уже и так очень низкие повсеместно. Проблема в цепочке поставок, которые идут из Китая, - сказал он в интервью Bloomberg. - Дальнейшее снижение налогов поможет больше, чем сокращение ставок".