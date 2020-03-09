Премьер Белоруссии заявил, что обрушение нефти поможет в переговорах с РФ по сырью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Падение мировых цен на нефть открывает для Белоруссии новые возможности для переговоров с РФ об условиях поставки сырья на белорусские НПЗ, считает глава белорусского правительства Сергей Румас.

"Это сегодня дополнительные возможности договориться (по цене поставок нефти - ИФ) с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что Национальный банк Белоруссии не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть.

Комментируя возможность направления золотовалютных резервов на поддержание обменного курса, премьер сказал: "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия".

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