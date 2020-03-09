Фондовые индексы в США рухнули, несмотря на приостановку торгов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы в США вслед за европейскими и азиатскими рынками рухнули в понедельник при открытии сессии на 7%, что привело к 15-минутной приостановке торгов.

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снижаются на 17:15 по московскому времени на 5,5%, лишь немного стабилизировавшись после приостановки торгов.

Цены на нефть рухнули в понедельник при открытии на рекордные за 30 лет почти 30% вслед за шагами Саудовской Аравии по увеличению своей доли на рынке, что обострило опасения, что мировая экономика вступает в рецессию.

Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются примерно на 20% и достигли к 17:15 по московскому времени $36,2 за баррель. В начале торгов падение достигало 30%.

Американская WTI торгуется около $32,2 за баррель. В начале сессии цены были ниже $30.

Нефть резко дешевеет после решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Нефть снижается в цене уже два месяца, еще в начале января Brent торговалась выше $60 за баррель.

В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья.