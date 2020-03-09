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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Акции "Яндекса" и VEON обвалились на американских биржах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник.

Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%. Американские депозитарные расписки на акции МТС на NYSE упали на 12,4%.

Исключением пока являются акции HeadHunter Inc., которые потеряли лишь 4,4%.

США Яндекс Вымпелком МТС VEON

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