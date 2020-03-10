В Минсельхозе допустили небольшой рост цен на импортные продукты питания

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз не ждет роста цен на основные категории продуктов, но допускает некоторое подорожание продукции, "которая в силу природных условий не производится" в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Там объяснили, что "доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна".

Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, заверило министерство.

К утру 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть, Brent подешевела до $35 за баррель. В России биржи в понедельник были закрыты на выходной, но на Forex курс рубля упал до 74 за доллар и 85 за евро.

Для поддержки рубля Банк России решил приостановить покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период, а затем объявил, что начнет валютные интервенции на внутреннем рынке.