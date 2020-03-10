Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Минсельхозе допустили небольшой рост цен на импортные продукты питания

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз не ждет роста цен на основные категории продуктов, но допускает некоторое подорожание продукции, "которая в силу природных условий не производится" в России, сообщила пресс-служба ведомства.

ЭкономикаОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеЧитать подробнее

Там объяснили, что "доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна".

Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, заверило министерство.

К утру 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть, Brent подешевела до $35 за баррель. В России биржи в понедельник были закрыты на выходной, но на Forex курс рубля упал до 74 за доллар и 85 за евро.

Для поддержки рубля Банк России решил приостановить покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период, а затем объявил, что начнет валютные интервенции на внутреннем рынке.

Минсельхоз Банк России Brent

Новости по теме

Новости

ЦБ проведет упреждающую продажу валюты на внутренним рынке ради поддержки рубля

Изменение Конституции

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

В Якутии объяснили убийство животных борьбой с бешенством

Эпидемия коронавируса

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Вылетевший из "Шереметьево" самолет вернется обратно из-за неполадок

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');