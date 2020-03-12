Правительство предложило размещать средства ФНБ в долговые обязательства Китая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют могут быть расширены за счет Китая и китайского юаня.

Это предусматривает проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. №18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния".

Проект документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как поясняется в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в целях повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

Включение в корзину разрешенных валют ФНБ китайского юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств фонда с фактической структурой международных (золотовалютных) резервов Банка России, модифицированной в последнее время в целях минимизации "санкционных" рисков.

В записке также отмечается, что китайская валюта входит в состав рассчитываемой МВФ корзины резервных валют SDR, хотя еще и не приобрела среди институциональных инвесторов, включая центральные банки, полноценного статуса резервной валюты по причине недостаточно развитого внутреннего финансового рынка и сохраняющихся ограничений на движение капитала.

В международных (золотовалютных) резервах Российской Федерации доля активов в китайских юанях составляла на 30 июня 2019 года 13,2% (эквивалентно $68,4 млрд), в долларах США - 24,2%, в евро - 30,6%, в фунтах стерлингов - 6,0%, канадских долларах - 2,4%, австралийских долларах - 0,8%, японских иенах - 3,7%.

Включение китайского юаня в валютную структуру ФНБ потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами фонда, отмечают авторы проекта.

О подготовленном Минфином РФ плане мероприятий по приведению валютной структуры ФНБ в соответствие с актуальной структурой международных резервов, где за последнее время существенно поменялась доля доллара, говорил в ноябре 2019 года министр финансов Антон Силуанов: "Мы видим, что тенденция идет, в составе золотовалютных резервов доля доллара снизилась. Мы также будем следовать, сейчас уже подготовили программу мер, чтобы структуру ФНБ (привести - ИФ) в соответствие с аналогом, который у нас есть по резервам ЦБ".

"Будем также сокращать долю американской валюты в активах, в которые размещаются средства ФНБ", - отметил он.

До этого замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что обновленная валютная структура ФНБ будет близка к валютной структуре международных резервов, хоть и не идентична ей.

Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составил 8 трлн 249 млрд 592 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. На счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта было размещено $45 млрд 295,9 млн, 38 млрд 992,6 млн евро, 7 млрд 640,3 млн фунтов стерлингов и 206,2 млн рублей.

Действующая редакция документа, регламентирующего управление средствами ФНБ, разрешает приобретать для размещения на открытых в ЦБ РФ банковских счетах за счет средств фонда валюту в долларах США, евро, фунтах стерлингов, австралийских долларах, канадских долларах, швейцарских франках и японских иенах.

Средства ФНБ могут размещаться в долговые обязательства правительств Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Размещение средств в долговые обязательства иных государств допускается на основании отдельных решений правительства РФ.

Теперь этот перечень будет расширен долговыми обязательствами Китая объемом выпуска не менее 1 млрд китайских юаней.

ЦБ во втором квартале 2018 года, на фоне введения жесткого пакета антироссийских санкций США, серьезно изменил структуру вложений золотовалютных резервов. ЦБ увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 14,7% с 5%, в евро - до 32% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%.