Михельсон в "черные" понедельник и вторник купил акции НОВАТЭКа на $7 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон с началом обвала на фондовом рынке личным примером поддержал акции компании, потратив за два дня на покупку акций почти $7 млн, следует из раскрытия "НОВАТЭКа".

В понедельник, 9 марта, когда в России рынок был закрыт, он купил GDR в Лондоне на $4,687 млн, а с открытием российского рынка во вторник - на Мосбирже акции на 150 млн рублей.

"НОВАТЭК" опубликовал информацию о покупках Михельсона на день раньше, чем ожидалось. В среду, 11 марта, на вопрос "Интерфакса", не покупал ли глава компании ее акции в дни обвала, ответил: "Понедельник, вторник, среда... В пятницу узнаете. Я в течение трех дней должен отчитаться".

Михельсон и раньше во время обвала котировок на рынке делал заметные покупки акций "НОВАТЭКа".

Кроме того, сейчас сама компания реализует программу обратного выкупа объемом $600 млн. Информация о покупках в ее рамках раскрывается еженедельно по понедельникам. На данный момент за сезон компания потратила $80 млн, и по мере снижения котировок объем выкупа акций нарастал.