"Аэрофлот" с 8 марта оставит один рейс в неделю из Москвы в Тегеран

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 8 марта сократит частоту полетов из Москвы в Тегеран до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям, сообщает авиакомпания.

Авиакомпания предлагает переоформить ранее приобретенные билеты в Тегеран на любую дату не позднее 31 мая 2020 года или же вернуть билеты по схеме вынужденного возврата. Обе опции - без штрафных санкций.

До ограничения "Аэрофлот" летал в столицу Ирана четыре раза в неделю, следует из открытых данных.

Накануне "Аэрофлот" объявил о сокращении числа рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию из-за снижения спроса со стороны пассажиров.

В конце февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в ряд стран, в том числе Иран, в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья из-за эпидемии коронавируса. Позднее Минтранс сообщал, что с 28 февраля РФ ограничит авиасообщение с Ираном: полеты продолжили только "Аэрофлот" и Mahan air.

Кроме того, с 7 марта в России вступил в силу временный запрет на въезд для граждан Ирана. Соответствующее распоряжение 6 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщалось, в Иране от коронавируса скончались уже 145 человек. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 тыс. Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.