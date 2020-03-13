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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Страны G20 намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении шерп глав-государств G20, принятом по итогам их встречи 12 марта в городе Хобар в Саудовской Аравии. Шерпы заявляют также, что "поддерживают обязательства по линии МВФ и Всемирного банка" в плане финансирования развивающихся стран, которые в нем нуждаются. "Предлагаем государствам расширять возможности финансирования", - говорится в заявлении.

Эпидемия коронавируса

"Работая вместе, мы справимся со вспышкой коронавируса и ее последствиями, сохраним человеческие жизни и защитим мировую экономику", - выражают уверенность шерпы лидеров G20.

"Страны "Группы двадцати" будут укреплять сотрудничество и координацию действий по контролю за вспышкой коронавируса, защите здоровья людей, смягчению экономических последствий и поддержанию экономической стабильности, избегая стигматизации ", - гласит заявление.

Кроме того, шерпы из стран G20 в совместном заявлении пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

Страны "двадцатки" тесно взаимодействуют с ВОЗ по отслеживанию пандемии, обмену информацией, поощрению профилактических мер, раннему выявлению случаев заболевания и оказанию клинической помощи, говорится в заявлении. При этом шерпы лидеров G20 отмечают, что главной заботой стран "двадцатки" является борьба с этим заболеванием на национальном уровне.

Одновременно они обещают "оказывать техническую поддержку развивающимся странам, системы здравоохранения которых зачастую слабее, а население - более уязвимо".

Шерпы призывают ведомства своих стран в сфере здравоохранения продолжать оказывать поддержку ВОЗ в ее усилиях по борьбе с пандемией, а финансовые ведомства - продолжать текущую работу с международными организациями для реагирования на экономические последствия коронавируса.

G20 Саудовская Аравия

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