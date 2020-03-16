"Ъ" узнал о проблемах с продажей доли в "Новомете" консорциуму с участием Saudi Aramco

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), скорее всего, не сможет приобрести долю "Роснано" (30,76%) в российской нефтесервисной компании "Новомет", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, сделка стоимостью 7,5 млрд руб. была сорвана еще в конце 2019 года из-за позиции "Роснефти".

В прошлом году "Роснано" сообщало о переговорах по продаже доли в "Новомете" крупным нефтекомпаниям. Активом интересовалась и "Роснефть", но предложение было отклонено, говорит один из источников газеты. По его словам, глава нефтекомпании Игорь Сечин выступил против этой сделки.

Кроме того, по информации издания, "Новомет" в последнее время потерял доступ к новым тендерам "Роснефти" на нефтесервис и поставку оборудования, но продолжает обслуживать старые контракты.

При этом в РФПИ утверждают, что стороны приостановили сделку "из-за рыночной неопределенности", а "информация о срыве переговоров не соответствует действительности, стороны пересматривают параметры".

В свою очередь, в "Роснано" сообщили, что совет директоров 18 марта обсудит новую конфигурацию сделки по продаже доли в "Новомете" "с учетом изменившейся макроэкономической ситуации". Как сообщает газета, "Роснано" продолжает переговоры о продаже своего пакета с профильными инвесторами, заинтересованными в стратегическом развитии компании, заявили в компании. В случае результативного завершения переговоров и необходимых корпоративных решений сделка будет закрыта до конца второго квартала 2020 года, сообщили газете в "Роснано". Кроме того, акционеры "Новомета" рассматривают и альтернативные сценарии развития компании без смены основных инвесторов.

Переговоры с саудовцами о вхождении в "Новомет" начались в 2018 году на фоне тесной кооперации между Россией и Саудовской Аравией по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Сделка могла бы стать одной из крупнейших на российском нефтесервисном рынке, а также первой инвестицией саудовских компаний в российский ТЭК.

Формально никаких препятствий для сделки нет уже больше трех месяцев. В октябре прошлого года во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию стороны заявляли о согласовании обязывающих документов, а в ноябре сделку одобрила правкомиссия по иностранным инвестициям. "Роснано" объявляло о планах сторон закрыть ее до конца 2019 года.

"Новомет" специализируется на производстве насосного и внутрискважинного оборудования. Выручка компании за 2019 год выросла на 8,7%, до 25 млрд руб. В 2018 году 55% поступлений компании давал рынок РФ и СНГ, остальное - дальнее зарубежье. По данным "Новомета", примерно половина российских заказов компании приходилось на "Роснефть" и "Газпром нефть". Основатели компании владеют долей 49,9%, "Роснано" - 30,76%, остальное у инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners.