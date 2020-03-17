Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь после падения накануне благодаря росту цен на нефть.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,81-74,26 руб., по итогам первых пяти минут торгов курс составил 74,06 руб. (-58,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 82,62 руб. (-79,7 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 68,29 копейки к уровню закрытия понедельника, до 77,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,91 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов вслед за растущей нефтью. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после сильного падения накануне. США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:08 по московскому времени повысилась на 2,63% - до $30,84 за баррель. В понедельник их цена упала более чем на 11%. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 4,62% - до $30,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии его цена снизилась на 9,6%.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Американский ЦБ в ночь на понедельник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

ФРС заявила, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".