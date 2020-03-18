Доллар уперся в отметку 80,87 руб./$1, максимально допустимую Мосбиржей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США к 19:15 мск среды достиг отметки 80,87 руб./$1, что на 5,4275 рубля, или на 7,2%, выше уровня закрытия вторника, это максимально допустимый уровень роста, установленный Московской биржей для данного финансового инструмента; выставление заявок выше данного уровня невозможно, для продолжения "нормальных" торгов необходимо расширение границ колебаний валютного курса рубля в рамках одной торговой сессии.

При этом курс евро в моменте превысил 88 руб./EUR1 впервые с 10 февраля 2016 года.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует сильное падение к доллару и евро на торгах среды в условиях резко негативного внешнего фона и очередного обвала цен на нефть. Еще одним фактором, поспособствовавшим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать после выхода данных о росте запасов нефти в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск в среду составляла $26,24 за баррель, что на 8,67% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 14,09% - до $23,48 за баррель.