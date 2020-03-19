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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:26

Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Издающая мужской журнал Playboy компания Playboy Enterprises собирается прекратить выпуск его печатной версии в США, тираж весеннего номера будет последним в стране в 2020 году. Об этом сообщил глава компании Бен Кон в статье на Medium.

По его словам, журнал издается уже 66 лет, однако сейчас стало очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала, и у его издателей встал вопрос о том, как Playboy может лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и "принимать участие в разговоре" каждый день, а не раз в три месяца, как это происходит с выпуском печатной версии.

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Глава Playboy Enterprises подчеркнул, что онлайн-выпуск журнала продолжится, кроме того, в 2021 году компания обещает выпустить новые товары для потребителей, а также печатные продукты в новых формах, в том числе спецвыпуски. "Печать - это то, с чего мы начали, и печать всегда будет частью того, кто мы есть", - отметил Кон.

Первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке его создатель Хью Хефнер выпустил в 1953 году. Менее чем за день было продано 50 тысяч экземпляров журнала. Монро не позировала непосредственно для журнала. В самом начале своей карьеры она поучаствовала в откровенной фотосессии, за которую получила $50. Через четыре года после этого Хефнер за $500 выкупил право опубликовать фото Монро, на которой "нет ничего, кроме радиоприемника".

В марте 2016 года Playboy отказался от публикации обнаженных снимков, но спустя год решил вернуться к этой практике. В 2018 году газета The Wall Street Journal сообщала, что Playboy Enterprises планирует развивать стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности.

Умер основатель Playboy Хью Хефнер

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Основатель журнала Playboy и "Bunny Girls" в Лондоне. Июнь 2011 года.Хью Хефнер в окружении моделей в Монако, 21 февраля 2009 года.Создатель Playboy с одной из своих подруг Холли Мэдисон. Июнь 2007 года.Хью Хефнер на премии ESPY Awards в особняке Playboy в Беверли-Хиллз. Июль 2005 года.Хефнер празднует свой 75-й день рождения в Каннах. Май 2001 года. Хью Хефнер в Париже. Июль 2000 года.Хефнер во время 52-го Каннского кинофестиваля. Май 1999 года.Шеф-редактор Playboy позирует с моделями Playboy в Лос-Анджелесе. Июнь 1986 года. Хефнер празднует открытие именной звезды на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Апрель 1980 года.Хью Хефнер и "Bunny Girls" поднимаются на борт частного реактивного самолета DC 9. Февраль 1970 года.
Основатель журнала Playboy и "Bunny Girls" в Лондоне. Июнь 2011 года.
Playboy

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