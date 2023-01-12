Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Каждый седьмой россиянин (14%) является постоянным читателем газет и журналов в бумажном виде, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех прессу в печатном виде читают россияне в возрасте от 60 лет (26%).

На вопрос социологов "есть ли какие-либо бумажные газеты или журналы, которые вы читаете регулярно", каждый пятый (21%) ответил, что раньше такие были, но сейчас он перестал их читать. Об отсутствии таких изданий для себя говорили почти две трети респондентов (63%).

В ходе опроса выяснилось, что в случае выхода на следующей неделе какой-либо интересной статьи, которую опубликуют как в печатном, так и в электронном виде, почти каждый третий (32%) предпочтёт бумажную версию, а 62% респондентов выберут электронную версию. Затрудняются сделать выбор 6% участников опроса.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 23 декабря 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.