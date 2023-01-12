Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Каждый седьмой россиянин (14%) является постоянным читателем газет и журналов в бумажном виде, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех прессу в печатном виде читают россияне в возрасте от 60 лет (26%).

В России"Ведомости" с 19 мая начали выходить на белой бумагеЧитать подробнее

На вопрос социологов "есть ли какие-либо бумажные газеты или журналы, которые вы читаете регулярно", каждый пятый (21%) ответил, что раньше такие были, но сейчас он перестал их читать. Об отсутствии таких изданий для себя говорили почти две трети респондентов (63%).

В ходе опроса выяснилось, что в случае выхода на следующей неделе какой-либо интересной статьи, которую опубликуют как в печатном, так и в электронном виде, почти каждый третий (32%) предпочтёт бумажную версию, а 62% респондентов выберут электронную версию. Затрудняются сделать выбор 6% участников опроса.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 23 декабря 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

Что произошло за день: среда, 11 января

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле
Военная операция на Украине

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });