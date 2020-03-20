Губернатор Калифорнии велел жителям штата не выходить из дома

Он призвал всех объединиться и "сгладить кривую" заболеваемости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в обращении к жителям штата приказал им не выходить из дома, кроме как из крайней необходимости с 19 марта и до дальнейшего уведомления. Он издал это распоряжение от имени руководства органов здравоохранения штата.

CA is issuing a statewide, mandatory STAY AT HOME order.



Those that work in critical sectors should go to work. Grocery stores, pharmacies, banks and more will stay open.



We need to meet this moment and flatten the curve together.



Go to https://t.co/xtXFwVeWc2 to learn more. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 20, 2020

Ньюсом заверил, что работу продолжат жизненно необходимые предприятия - продуктовые магазины, банки, аптеки, прачечные и автозаправки, а также наиболее важные государственные и региональные структуры и полиция. Остальным компаниям и организациям придется закрыться.

Чиновник заявил, что пришло время признать реальность и принять непростые решения. "Нам нужно заняться этой проблемой и вместе попытаться сгладить кривую (заболеваемости - ИФ)", - говорится в его заявлении в твиттере.

По оценке губернатора, коронавирусом в ближайшие два месяца заразятся больше половины населения Калифорнии - всего там проживает около 40 млн человек, как он это подсчитал, он не рассказал.

Ранее аналогичные ограничения уже были введены в ряде городов штата, в том числе в Сан-Франциско. Ранее на этой неделе режим "все сидим дома" ввели власти штата Невада.

В США коронавирусом заразились 14 366 человек, 217 заболевших умерли. Всего в мире выявлено 245 972 случаев заражения, умерли 10 048 заболевших.