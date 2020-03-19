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Совет директоров Альфа-банка одобрил приобретение не более 10% в ТМК и Polymetal

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка одобрил участие в капитале Polymetal International PLC и "Трубной металлургической компании" с долей не более 10% акций в каждой из компаний, следует из материалов банка.

В феврале Альфа-банк выступил организатором евробондов ТМК на $500 млн. Тогда банк через пресс-службу назвал себя давним партнером ТМК в сфере кредитования. В августе 2018 года стороны сообщали, что банк выдал структуре ТМК, ПАО "Северский трубный завод", кредит на 6 млрд рублей на 3 года.

Согласно материалам Альфа-банка, 10 марта он сократил свою долю в Polymetal с 5,24% до 4,5%.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). В свободном обращении находится 34,9% акций, миноритарный пакет (5,3%) принадлежит "Роснано".

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

Альфа-банк по итогам 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Polymetal Альфа-банк ТМК

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