Правительство сможет вводить мораторий на банкротство при существенном изменении курса рубля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ может получить право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях, а именно, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Перечень "исключительных случаев" в проекте закона не носит закрытый характер, то есть они могут быть иными, а не только упомянутыми выше.

Согласно проекту, мораторий можно будет вводить "в отношении отдельных категорий организаций и (или) иных организаций", соответствующих требованиям, которые оговорит правительство.

Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться подателю. В случае, если на момент введения моратория суд еще не открыл процедуру по делу, то оно будет приостановлено.

Предполагается, что изменения вступят в силу с момента опубликования закона.

Минэкономразвития отмечает, что они разработаны с целью обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Речь шла об авиакомпаниях и туристической отрасли, поясняли в пресс-службе правительства.