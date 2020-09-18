Минэкономразвития заявило о системных рисках для кредиторов из-за моратория на банкротство

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мораторий на внешние банкротства – это инструмент стабилизации экономики, рассчитанный на исключительный случай, заявил "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Существуют системные риски связанные с ухудшением положения кредиторов, которые сами испытывают трудности от неплатежей вследствие продления моратория в отношении широкого круга лиц" - сказал он.

В Минэкономразвития на заседании с участием заинтересованных органов власти обсудили вопрос о продлении срока действия моратория на банкротство. По словам Торосова, вся информация, представленная в ходе совещания, будет изучена и по результатам будет подготовлен доклад в правительство, где будет принято окончательное решение по вопросу о продлении моратория.

В апреле 2020 года правительство РФ ввело полугодовой мораторий – с 6 апреля по 6 октября, призванный облегчить положение части отечественных предприятий, организаций и ИП – стратегических, системообразующих, а также относящихся к отраслям экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Во-первых, в отношении них запрещено было введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов; во-вторых, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке; в-третьих, приостанавливается исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.